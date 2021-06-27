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В США назвали единственное условие для спасения F-35 от поражения в бою с Су-35

Армия
В США назвали единственное условие для спасения F-35 от поражения в бою с Су-35
pixabay.com

Вашингтон, 27 июня. Экипажам американских F-35 в случае схватки с российскими Су-35 придется сильно попотеть, чтобы уйти живыми с поля боя.

В публикации американского издания The National Interest появилась статья, в которой автор описал гипотетическое сражение между российскими и американскими истребителями. В публикации говорится, что в случае воздушного боя истребителям F-35, скорее всего, придется сменить курс и вызвать на помощь самолеты F-22 и F-15С.

Эксперты объяснили, что именно последние боевые машины предназначены для установления и поддержания превосходства в воздухе. При этом, если экипажам F-35 все-таки придется сражаться с Су-35, то единственным их преимуществом будет малозаметность американских истребителей.

По словам авторов публикации, F-35 должны вести бой за пределами видимости, избегая тесного контакта с российскими самолетами. Все дело в том, что американский истребитель не предназначен для сражений в воздухе. Отмечается, что при встрече с Су-35 превосходство пилота будет единственным условием для спасения от поражения в бою.

Ранее сообщалось, что приобретение американских истребителей пятого поколения F-35 принесло много проблем целому ряду стран НАТО. Навязанный Альянсу самолет имеет огромное количество дефектов. С грубой критикой программы по созданию этих боевых машин выступил экс-министр обороны США Кристофер Миллер, передает сайт 360tv.ru.

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