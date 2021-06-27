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Встревоженные фанаты обратились к введенной в кому певице МакSим

Шоу-бизнес
Встревоженные фанаты обратились к введенной в кому певице МакSим
instagram.com  /  @maksimartist

Москва, 27 июня. Певица МакSим все еще находится в больнице из-за серьезного поражения легких. Поклонники взволнованы из-за состояния введенной в кому поп-звезды.

Певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, уже более десяти дней находится в медикаментозной коме. Обследование показало, что легкие артистки поражены на 75%. Звезда подключена к аппарату ИВЛ, однако близкие певицы сообщили, что он «в одиночку не справляется».

Критическое состояние здоровья Максимовой встревожило поклонников: они обратились к кумиру со словами поддержки в Instagram.

«Выживет. У многих и больший процент поражения был... Ничего, оклемались. Выздоравливай»;

«Здоровья. Одна из немногих на нашей эстраде, от кого не тошнит»;

«Что-то затянулась у нее черная полоса, сглазили наверное. Борись и не сдавайся!» — написали фанаты.

По некоторым данным, Максимова подключена к аппарату ЭКМО. Таким образом врачи надеются искусственно насытить кровь артистки кислородом. Как правило, к этой процедуре прибегают из-за поражения легких.

Как отметил один из фанатов, черная полоса в жизни Максимовой началась задолго до госпитализации. ФАН вспомнил, как артистка перенесла аварию, проблемы с алкоголем и неурядицы в личной жизни.

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здоровье звезды певица макsим
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