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Мясников объяснил важность вакцинации на примере третьей волны COVID-19

  /   Обновлено: 27 июня 2021 11:49
Общество
Мясников объяснил важность вакцинации на примере третьей волны COVID-19
wikipedia.org  /  Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 4.0

Москва, 27 июня. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал несколько примечаний к теме вакцинации в РФ. По его словам, прививка не повлияет на текущую волну заражений.

Доктор Мясников поделился мнением о вакцинации в своем Telegram-канале. Врач обратил внимание россиян на то, что антитела после вакцинации появляются спустя полтора-два месяца, а до этого времени организм остается не защищенным. Именно поэтому текущие показатели заражений и смертности — это результат беспечности в более спокойный период, когда всех предупреждали о важности вакцинации, отметил Мясников. Прививка, сделанная сейчас, даст защиту в осенне-зимний период. По словам врача, ценность вакцинации молодых заключается в прерывании цепочки заражений, а вот инъекции для пожилых людей спасают их от вирусной пневмонии.

Людям следует гарантировать компенсацию и медицинскую помощь, в случае побочных эффектов, отметил эксперт. Также важно информирование населения, наличии онлайн и телефонных консультаций по медицинским вопросам. Кроме этого, существует необходимость пересмотра «санкционной политики» в отношении к непривитым. У тех, кто перенес болезнь, выработались антитела, поэтому их не должны касаться никакие ограничения. В противном же случае получается, что недавно привитый «чист», хотя у него отсутствуют антитела,в то же время невакцинированный, но уже с антителами- «нечист». Тем не менее, подготовка к осенней волне также подразумевает вакцинацию, которая уже давно предполагалась, как ежегодная, заключил Александр Мясников.

Ранее Мясников развеял миф о тестах на антитела к коронавирусу. По словам врача, наиболее распространенное заблуждение связано с низким уровнем антител, который якобы говорит об исчезновении иммунитета, в то время, как высокий уровень защищает от болезни.

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