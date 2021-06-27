Свыше полумиллиона россиян присоединились к акции тематического поезда Минобороны РФ

Москва, 27 июня. Более 570 тысяч россиян присоединились к акции агитационного поезда «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» в 52 городах России, сообщил замминистра обороны Андрей Картаполов.

По его словам, тематический поезд, стартовавший 25 апреля, преодолел почти 34 тысячи километров. Эшелон посетил Мурманск, Тулу, Севастополь, Владивосток и другие города страны, после чего вернулся в Москву.

«Везде, в больших и малых городах по пути следования эшелона, его экспозиции вызывали живой, неподдельный интерес граждан разных возрастов и социальных групп. Достаточно сказать, что общее количество экскурсантов составило более 571 тысячи человек», — отметил Картаполов.

Инициатором акции выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Целью акции являлось сплочение российского общества через историю и современность, а также достижения страны. В рамках акции был открыт специальный мультимедийный раздел, в котором посетители смогут на интерактивной карте отследить маршрут движения железнодорожного состава с образцами новейшей техники и вооружения по России.

Как сообщает RT, в Севастополь поезд прибыл к празднованию 238-й годовщины образования Черноморского флота.