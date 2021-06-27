Министр иностранных дел Франции допустил пересмотр диалога США с Европой

Париж, 27 июня. Произошедшие в политике Европы и США изменения предоставляют условия для пересмотра их диалога. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Министр иностранных дел подчеркнул, что ситуация в отношениях Европы и США изменилась. По словам дипломата, это произошло в условиях, когда обстановка в мире стала более жесткой. Европа решила, что нужно более ответственно подойти к стоящей перед ней задачей и создать инструменты для усиления ее стратегической автономии, отметил министр в интервью, опубликованном во французском еженедельнике Le Journal du Dimanche.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступил за участие европейской стороны в переговорах по контролю над вооружениями. Лидер уверен, что подобные вопросы имеют большое значение для Европы.