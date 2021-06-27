В ДНР сообщили о семи нарушениях режима тишины со стороны ВСУ

Донецк, 27 июня. Бойцы ВСУ за минувшие сутки семь обстреляли территорию ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным СЦКК, силовики выпустили 78 боеприпасов. Огонь велся по территории населенных пунктов Горловка, Веселое, Заиченко, Старомихайловка и Кременец. Также обстрелу подверглись окраины Донецка. Огонь велся с применением минометов, гранатометов, а также вооружения боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

Ранее стало известно, что в результате обстрела Горловки пострадала женщина 1969 года рождения. Она была госпитализирована с осколочными ранениями.

Как сообщает RT, глава ЛНР Леонид Пасечник назвал США главным выгодополучателем от вооруженного конфликта в Донбассе. По его словам, Украину используют как инструмент в борьбе с Россией.