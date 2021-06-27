Минобороны Британии установит на танки Challenger 3 израильскую защиту Trophy

Лондон, 27 июня. Танки британской армии Challenger 3 получат израильский комплекс активной защиты (КАЗ) Trophy.

Британское военное ведомство выбрало КАЗ израильской разработки для интеграции в танки Challenger 3. Такое решение было принято в результате исследования по проекту модернизации бронетехники. Благодаря внедрению комплекса от компании Rafael, предполагается добиться роста боевого потенциала подразделений британских ВС.

В настоящий момент система устанавливается на танки Армии обороны Израиля серии Merkava и БТР Namer. Она прошла полный цикл испытаний и проверена в боевых условиях. Challenger 3 является глубокой модернизацией предыдущей версии британского танка. Машина получила обновленную башню.

В Ростехе ранее сообщили о готовности завершить госиспытания плавающего танка «Спрут-СДМ1» в 2022 году. Также ВС России в 2021 году получат свыше 170 современных танков, передает RT.