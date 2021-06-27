В Госдуме посмеялись над словами Климкина об опасности саммита Россия — Евросоюз

Москва, 27 июня. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на заявление экс-главы МИД Украины Павла Климкина об опасности саммита Россия — Евросоюз.

По его словам, Киев прекрасно понимает, что Европейский союз может запросто использовать Украину в качестве разменной монеты ради восстановления отношений с российской стороной.

«Смешно думать, что Европа боится потерять Украину», — добавил он.

Вместе с тем парламентарий отметил, что отказ Европы от поддержки Украины положительно скажется на делах Брюсселя. Учитывая настроения ведущих стран ЕС, опасения Климкина действительно могут сбыться, резюмировал российский депутат.

Ранее Климкин заявил о рисках в случае сближения Москвы и Брюсселя. По его словам, это может отразиться и на работе «нормандского формата».