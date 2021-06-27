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Почему Запад так не любит Россию. Николай Стариков

ФАН-ТВ
Почему Запад так не любит Россию. Николай Стариков

В новом выпуске программы «По-СтАриковски» Николай Стариков обсудил причины русофобии в современном мире с историком и политологом Игорем Шишкиным.

В последние дни камнем преткновения российско-британских отношений оказался выход европейского эсминца в воды, принадлежащие РФ. По мнению приглашенного эксперта, Лондон специально прибегает к провокациям, чтобы «снова стать лидером мира».

Также в ходе беседы Игорь Шишкин рассказал о происхождении термина «горбачевизация». Он объяснил, почему США заинтересованы в подавлении России, и как наша страна может этому противостоять.

Еще одной темой обсуждения стал поиск баланса в дипломатических отношениях между Штатами и Китаем. Анализ политики держав в прошлом и настоящем вы можете узнать в новом выпуске программы «По-СтАриковски».

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