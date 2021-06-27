Большая часть российских подростков считает бизнес привлекательной сферой

Москва, 27 июня. Молодые россияне в своем большинстве считают предпринимательскую деятельность привлекательной, свидетельствуют данные опроса аналитического центра НАФИ.

Исследователи опросили две тысячи человек в возрасте от 14 лет в 70 регионах РФ. Как выяснилось, бизнес находят привлекательным 83% подростков. Они объясняют свой выбор тем, что предприниматели имеют высокий социальный статус, независимы, могут заниматься любимым делом и получают большой доход.

По мнению молодежи, Россия подходит для занятия предпринимательской деятельностью. Как считают 44% респондентов, стать предпринимателем легко. Благоприятными условия для открытия бизнеса назвали 60% опрошенных.

Министерство труда и социальной защиты ранее сообщило, что прорабатывает вопрос введения в трудовое законодательство новых форм занятости. Как объяснили в ведомстве, самозанятость до сих пор не может быть определена как форма отношений между исполнителем и заказником. Такие взаимоотношения нельзя считать трудовыми, поскольку потребители услуг не выступают в роли работодателей, подчеркнули в Минтруде.