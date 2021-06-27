Сотрудники омского зоопарка выкармливают спасенных совят

Омск, 27 июня. Детский экоцентр пополнился птенцами ушастой совы. Их нашли местные жители и принесли сотрудникам зоопарка для содержания.

Работники зоосада показали видео, как выкармливают новорожденных птенцов. Малыши останутся в зоопарке из-за их неприспособленности к жизни в дикой природе.

На первых порах совят кормят мясом без жира, мышами и цыплятами. В пищу им добавляют витамины для гармоничного роста. Также сотрудники поделились, чем не стоит кормить новорожденных птенцов. В их рационе не должно быть хлеба, молока и разнообразных каш.

Житель села Калинино Кировской области спас птенцов краснокнижной птицы, сообщал ФАН. Он нашел их на участке сельхозпредприятия.