Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 12:45
12:42
Экономика
Подорожание электричества и газа в Литве объяснили оживлением мировой экономики
12:41
Происшествия
Мужчина избил соседку кочергой по голове в Калининградской области
12:41
Весь мир
Иран больше не намерен передавать МАГАТЭ данные о работе своих ядерных объектов
12:39
Происшествия
Бастрыкин поручил центральному аппарату СК изучить ситуацию с COVID-19 в «Артеке»
12:38
Евро 2020
Полузащитник сборной Хорватии Перишич не сыграет с Испанией на Евро из-за COVID-19
12:35
Происшествия
Подросток из Башкирии утонул после неудачного прыжка с обрыва
12:35
Шоу-бизнес
Певица Анастасия Спиридонова перестала скрывать беременность
12:33
Общество
Овощной смузи оказался в разы полезнее фруктового
12:33
Общество
МЧС предупредило о ливне и граде, которые накроют Москву в ближайшие часы
12:30
Происшествия
Полумарафонец умер на дистанции во Львове за 200 метров до финиша
Все новости

Сотрудники омского зоопарка выкармливают спасенных совят

  /   Обновлено: 27 июня 2021 11:33
Общество
Сотрудники омского зоопарка выкармливают спасенных совят
pixabay.com

Омск, 27 июня. Детский экоцентр пополнился птенцами ушастой совы. Их нашли местные жители и принесли сотрудникам зоопарка для содержания.

Работники зоосада показали видео, как выкармливают новорожденных птенцов. Малыши останутся в зоопарке из-за их неприспособленности к жизни в дикой природе.

На первых порах совят кормят мясом без жира, мышами и цыплятами. В пищу им добавляют витамины для гармоничного роста. Также сотрудники поделились, чем не стоит кормить новорожденных птенцов. В их рационе не должно быть хлеба, молока и разнообразных каш.

Житель села Калинино Кировской области спас птенцов краснокнижной птицы, сообщал ФАН. Он нашел их на участке сельхозпредприятия.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сотрудники омского зоопарка выкармливают спасенных совят
омск хорошие новости россии совята
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru