На территории Краснодарского края продолжает действовать штормовое предупреждение

Крансодар, 27 июня. Штормовое предупреждение продолжает действовать на территории Краснодарского края, сообщили Федеральному агентству новостей в региональном гидрометцентре.

Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях, связанных с сильными дождями, ливнями в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. Из-за выпавших осадков произошли подтопления в Анапе, Геленджике, Краснодаре и Хадыженске.

После очередного дождя в поселке Южный просел грунт, а также поднялся уровень воды в местных реках. Затопило около 150 придомовых территорий и десять жилых домов. В Доме культуры развернут пункт временного размещения на 100 мест. В ликвидации последствий задействованы 156 человек и 39 единиц техники.