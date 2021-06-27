Врачи предупредили о бессмысленности попыток нелегально получить медотвод от прививки

Москва, 27 июня. В ближайшее время так называемые антипрививочники будут активно посещать врачей и пытаться получить медицинский отвод от вакцинации от коронавируса, не имея для этого оснований. Таким прогнозом с ФАН поделился председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников. Подобная тенденция связана с введением обязательной вакцинации от COVID-19 для отдельных категорий граждан в ряде регионов. При этом он подчеркнул, что в абсолютном большинстве случаев такие «хитрости» обречены на провал.

«Я думаю, что сейчас все доктора будут пристально рассматривать каждый случай и выдавать такого рода справки о наличии противопоказаний к вакцинации и медотводе с большой оглядкой. Такие решения будут рассматриваться под увеличительным стеклом», — рассказал Анатолий Домников.

При этом он отметил, что ожидает самых разных действий от нежелающих ставить прививку граждан: от уговоров и давления на врачей в попытках обнаружить у себя несуществующее хроническое заболевание — до откровенных преступлений.

«И давление, и попытки подкупа — все это будет, в этом у меня даже никаких сомнений нет. Но основная масса врачей настроена никаких нарушений не делать. Однако могут найтись нечистые на руку — те, кто захочет заработать на этом, но это будут абсолютно единичные случаи. Любой врач сейчас понимает, что его заключение будет рассматриваться под огромной лупой. Выдавая фиктивную справку, он рискует собственной репутацией», — подчеркнул собеседник ФАН.

Председатель Профсоюза работников здравоохранения России также напомнил о большом количестве мошенников, предоставляющих фиктивные справки и вообще не являющихся медиками.

«Сейчас не проблема наштамповать, что угодно, — они могут сделать любую подделку. Но это — чистый криминал: здесь уже будет заниматься полиция со всеми вытекающими последствиями», — отметил Домников.

В частности, 27 июня СМИ сообщили о задержании в Екатеринбурге гражданина, который продавал справки о наличии медотвода от вакцинации с поддельными печатями — ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее глава Профсоюза работников здравоохранения РФ назвал долю медиков, которые на сегодня не имеют антител к коронавирусу.