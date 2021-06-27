Состояние певицы МакSим продолжает ухудшаться. События дня

На прямую линию с Путиным поступило более 100 тысяч обращений На прямую линию с российским президентом Владимиром Путиным уже поступило более 100 тысяч обращений со всей страны огромной. Самые популярные темы, что ожидаемо, вакцинация и борьба с коронавирусом. Россиян также интересуют вопросы переселения из аварийного и ветхого жилья, состояния дорог, стоимости летнего отдыха на отечественных курортах… Отправить обращение главе государства можно с помощью мобильного приложения «Москва-Путину». Вопросы также принимают на сайте, по СМС и по телефону 8–800-200–40-40. Традиционная интерактивная линия с российским лидером начнется ровно в полдень в среду, 30 июня.

ЦИК Армении подвел окончательные итоги выборов primeminister.am / Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ Партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала убедительную победу на досрочных выборах в парламент Армении, набрав почти 54% (53,91%) голосов избирателей. Об этом свидетельствуют окончательные данные ЦИК страны, опубликованные в воскресенье. Еще 24 июня президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с очевидным триумфом его партии на выборах в парламент Армении и подтвердил обоюдный настрой на укрепление российско-армянских отношений. Парламентские выборы прошли в Армении 21 июня. Политическая сила исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна уверенно лидировала. Второе место занял блок «Армения» бывшего президента республики Роберта Кочаряна. Его соратники набрали чуть менее 22% (21,9%) голосов.

Жертвами падения воздушного шара в США стали пять человек pixabay.com / Myriams-Fotos Пять человек погибли в результате падения воздушного шара в Соединенных Штатах. Летательный аппарат зацепил высоковольтную линию электропередачи и после взрыва потерпел крушение в крупнейшем городе штата Нью-Мексико Альбукерке, упав на оживленную улицу. Среди погибших оказались родители одного из офицеров местной полиции. Из-за катастрофы около 13 тысяч местных жителей остались без электричества. На место оперативно выехали правоохранительные органы Альбукерке и пожарные бригады. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.