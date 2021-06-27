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Украина на грани новых бунтов: Одесса — первая на очереди

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Весь мир
Украина на грани новых бунтов: Одесса — первая на очереди
Федеральное агентство новостей  / 

Более половины жителей восточных и южных регионов Украины отказались считать свою страну независимой державой. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова.

В ходе исследования украинцам был задан вопрос, считают ли они Украину независимым, правовым и социальным государством, каким ее определяет Конституция. «Однозначно независимой» или «скорее независимой» республику сочли 55,7% опрошенных. «Скорее не согласились» или «однозначно не согласились» с этим 39,5% респондентов. Кроме того, за последние месяцы выросло и число тех, кто считает, что киевские власти не оправдали их надежд.

Но киевские власти продолжают делать вид, что ничего не происходит, и проводить для отвода глаз различные мероприятия. Так, 26 июня по центру Одессы прошел марш в вышиванках. Первоначально мероприятие планировалось провести 22 мая — как раз ко Дню украинской вышиванки. Но из-за карантинных ограничений, действовавших на тот момент, марш перенесли на 26 июня. Акция собрала до тысячи человек. Стоит особо отметить, что мероприятие осветили практически все украинские СМИ и телеканалы.

Украина на грани новых бунтов: Одесса первая на очереди
wikipedia.org  / Vladimir Yaitskiy/CC BY-SA 2.0

Перед стартом собравшиеся минутой молчания почтили память погибших за независимость Украины. Возглавила колонну группа детей, которые были в национальных нарядах: украинских и крымскотатарских. В колонне несли баннеры «Мегамарш в вышиванках. Одесса», «Одна, единая, соборная Украина», красно-черные знамена, украинские и крымскотатарские флаги, а также — многометровое сине-желтое полотнище. Участники акции скандировали: «Слава воинам АТО!», «Слава Украине!», «Молдаванка и Пересыпь — в вышиванках вся Одесса!», «Ах, Одесса — родной край! Вышиванку надевай!» и прочее.

Колонна прошла по улицам Ришельевской, Ланжероновской и Пушкинской. Шествие заканчивалось концертом у Воронцовской колоннады, но из-за жары (в Одессе вчера было +33) маршрут немного сократили — конечной точкой мегамарша и местом проведения концерта стала Думская площадь, где в тени бульвара участники смогли спрятаться от палящего солнца. Мероприятие организовал Центр патриотического воспитания Одесской облгосадминистрации.

Украина на грани новых бунтов: Одесса первая на очереди
Global Look Press  / Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com

Но есть и другая Одесса, о которой не напишут украинские СМИ, которую не покажут центральные телеканалы. Так, жительница «жемчужины у моря» Татьяна пробилась в студию одного украинского телеканала и рассказала, как же на самом деле живет город. По ее словам, если сегодня киевские власти ничего не предпримут, то в Одессе вспыхнут голодные бунты. Женщина утверждает, что больше половины горожан не могут позволить себе оплатить коммунальные услуги, а голодные бабушки падают в обморок посреди улицы.

Одесситка также раскритиковала украинские рейтинговые агентства, которые «рисуют» большую популярность действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Женщина считает, что украинский народ просто обманывают.

«Говорят, что рейтинг Зеленского поднимается. А кто вам это сказал? Вся страна находится в шоковом состоянии. Идет геноцид. Вы знаете, что творится в Одессе, какие скоро здесь начнутся бунты?! Вы даже себе этого представить не можете. Бунты поднимутся из-за социальной политики. Коммуналка — дорогущая, цены на продукты — невыносимые. Бабушки с голода падают, мы им помогаем, чем можем», — заявила Татьяна.

Ранее в Министерстве экологии Украины заявили, что страна переходит в зону высочайших температур и погодных катаклизмов. Кроме того, большая часть Украины через несколько десятков лет может превратиться в пустыню.

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