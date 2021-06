Американский посол Джон Салливан вернулся в Москву

В течение весны 2021 года и без того натянутые отношения между Соединенными Штатами и Российской Федерацией существенно осложнились: Министерство финансов США объявило о введении новых санкций в отношении российских 32 юридических и физических лиц — за «попытки повлиять на американские президентские выборы в 2020 году». Министр финансов США Джанет Йеллен аргументировала принятое решение необходимостью бороться с «злонамеренным» поведением России.

Наряду с этим, администрация США распорядилась о высылке из страны десяти сотрудников дипломатической миссии РФ в Вашингтоне, — в том числе тех, кого американская сторона считает сотрудниками российской разведки.

Российский МИД был вынужден дать симметричный ответ: послу Соединенных Штатов в России Джону Салливану рекомендовали покинуть Москву, что он и сделал: 22 апреля глава американской дипломатической миссии в РФ вылетел в Вашингтон на консультации.

Telegram-канал «Американскiй Номеръ» запускает дайджест политики США, и рассказывает о том, что происходило в последние дни с послом США в России.

В заявлении, распространенном посольством США в России Салливан заявил:

Прибыв в Вашингтон, Салливан, в преддверии встречи Джозефа Байдена и Владимира Путина в Швейцарии, активно консультировал команду президента по национальной безопасности и присутствовал на всех встречах Белого дома, посвященных отношениям с РФ.

Кроме того, 24 мая американский посол предстал перед законодателями сенатского комитета Конгресса США по иностранным делам на двухчасовом брифинге, в ходе которого отвечал на вопросы, интересующие сенаторов в связи с запланированным саммитом Россия и США в Женеве.

Стоит отметить: вместо того чтобы действительно продуктивно работать над выстраиванием добрососедских отношений с Российской Федерацией на основе взаимного уважения, Салливан, по сути, посоветовал Конгрессу не прекращать давления на российскую сторону, выразив беспокойство о том, что «Вашингтон пойдет на уступки Москве, не получив что-нибудь взамен».

Судя по всему, усомнившись перед Конгрессом в твердости и решительности Байдена на предстоящих переговорах в Женеве, Салливан поставил в неловкое положение действующую администрацию: представитель государственного департамента Нед Прайс отказался комментировать слова посла, но охарактеризовал его выступление как «совершенно необоснованное».

Помимо Прайса, репутацию президента пришлось спасать и некоторым сенатским демократам, которые выразили убежденность в том, что американский лидер, обладающий колоссальным внешнеполитическим опытом, хорошо «справится» с Путиным:

Другие демократы также постарались польстить 78-летнему президенту.

В день долгожданного российско-американского саммита, состоявшегося 16 июня в Женеве, Швейцария, Салливан сопровождал президента в составе делегации Соединенных Штатов и участвовал в многосторонних переговорах между представителями США и РФ.

Несмотря на то, что отдельные СМИ ожидали более значительных итогов состоявшихся переговоров, существенных проблем, сохраняющихся между Россией и США встреча между Байденом и Путиным не решила.

/ Федеральное агентство новостей

По итогам мероприятия стороны подписали документ, касающийся стратегической стабильности, договорились совместно противостоять угрозам в сфере кибербезопасности, обсудили обстановку в кризисных регионах мира — однако все это не поменяло общего содержания российско-американских отношений, которые так и остались стабильно-напряженными. Стороны продемонстрировали, что не готовы на улучшение взаимодействия «любой ценой».

Одним из позитивных итогов переговоров стало возвращение послов в столицы двух государств. Джон Салливан 19 июня сообщил, что с нетерпением ждет возвращения в Москву для начала работы над реализацией директив, изложенных президентом Соединенных Штатов в Женеве.

В четверг, 24 июня, самолет Салливана приземлился в Москве.

Ambassador Sullivan: “Arrived back in Moscow today. Ready to work with the @USEmbRu team toward progress on U.S. foreign policy priorities, and with #Russia on our goal of a stable and predictable relationship between our countries.” pic.twitter.com/RIlBpfUXn1