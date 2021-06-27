Американский посол Джон Салливан вернулся в Москву

В течение весны 2021 года и без того натянутые отношения между Соединенными Штатами и Российской Федерацией существенно осложнились: Министерство финансов США объявило о введении новых санкций в отношении российских 32 юридических и физических лиц — за «попытки повлиять на американские президентские выборы в 2020 году». Министр финансов США Джанет Йеллен аргументировала принятое решение необходимостью бороться с «злонамеренным» поведением России.

Наряду с этим, администрация США распорядилась о высылке из страны десяти сотрудников дипломатической миссии РФ в Вашингтоне, — в том числе тех, кого американская сторона считает сотрудниками российской разведки.

.@SecBlinken: Сегодня США предприняли широкомасштабные меры в отношении Правительства России в ответ на его вредоносные действия.



Мы продолжим привлекать Россию к ответственности за её враждебные усилия. — США по-русски (@USApoRusski) April 15, 2021

Российский МИД был вынужден дать симметричный ответ: послу Соединенных Штатов в России Джону Салливану рекомендовали покинуть Москву, что он и сделал: 22 апреля глава американской дипломатической миссии в РФ вылетел в Вашингтон на консультации.

Telegram-канал «Американскiй Номеръ» запускает дайджест политики США, и рассказывает о том, что происходило в последние дни с послом США в России.

Федеральное агентство новостей /

Чем Салливан занимался дома?

В заявлении, распространенном посольством США в России Салливан заявил:

«Я считаю, что для меня важно напрямую поговорить с моими новыми коллегами из администрации Байдена в Вашингтоне о текущем состоянии двусторонних отношений между США и Россией. Кроме того, я не видел свою семью больше года, и это еще одна важная причина для меня вернуться домой с визитом».

Прибыв в Вашингтон, Салливан, в преддверии встречи Джозефа Байдена и Владимира Путина в Швейцарии, активно консультировал команду президента по национальной безопасности и присутствовал на всех встречах Белого дома, посвященных отношениям с РФ.

Кроме того, 24 мая американский посол предстал перед законодателями сенатского комитета Конгресса США по иностранным делам на двухчасовом брифинге, в ходе которого отвечал на вопросы, интересующие сенаторов в связи с запланированным саммитом Россия и США в Женеве.

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Стоит отметить: вместо того чтобы действительно продуктивно работать над выстраиванием добрососедских отношений с Российской Федерацией на основе взаимного уважения, Салливан, по сути, посоветовал Конгрессу не прекращать давления на российскую сторону, выразив беспокойство о том, что «Вашингтон пойдет на уступки Москве, не получив что-нибудь взамен».

Судя по всему, усомнившись перед Конгрессом в твердости и решительности Байдена на предстоящих переговорах в Женеве, Салливан поставил в неловкое положение действующую администрацию: представитель государственного департамента Нед Прайс отказался комментировать слова посла, но охарактеризовал его выступление как «совершенно необоснованное».

Помимо Прайса, репутацию президента пришлось спасать и некоторым сенатским демократам, которые выразили убежденность в том, что американский лидер, обладающий колоссальным внешнеполитическим опытом, хорошо «справится» с Путиным:

«Я совершенно не боюсь, что его обманут или поймают в ловушку. Это один из тех случаев, когда мы рады, что у нас есть кто-то, кто долгое время работал в комитете по международным отношениям, вице-президентом, а также занимал различные должности, касающиеся внешнеполитических вопросов. Для новичка это было бы непросто», — заявил сенатор от Демократической партии Брайан Шац.

Global Look Press / CNP / AdMedia

Другие демократы также постарались польстить 78-летнему президенту.

«Он знает, как решать проблемы, но он также будет твердо отстаивать наши интересы и наши ценности. Я полностью уверен, что он справится», — сказал сенатор Бен Кардин, демократ из Мэриленда.

Саммит Россия — США

В день долгожданного российско-американского саммита, состоявшегося 16 июня в Женеве, Швейцария, Салливан сопровождал президента в составе делегации Соединенных Штатов и участвовал в многосторонних переговорах между представителями США и РФ.

Несмотря на то, что отдельные СМИ ожидали более значительных итогов состоявшихся переговоров, существенных проблем, сохраняющихся между Россией и США встреча между Байденом и Путиным не решила.

/ Федеральное агентство новостей

По итогам мероприятия стороны подписали документ, касающийся стратегической стабильности, договорились совместно противостоять угрозам в сфере кибербезопасности, обсудили обстановку в кризисных регионах мира — однако все это не поменяло общего содержания российско-американских отношений, которые так и остались стабильно-напряженными. Стороны продемонстрировали, что не готовы на улучшение взаимодействия «любой ценой».

kremlin.ru / Администрация президента России

Одним из позитивных итогов переговоров стало возвращение послов в столицы двух государств. Джон Салливан 19 июня сообщил, что с нетерпением ждет возвращения в Москву для начала работы над реализацией директив, изложенных президентом Соединенных Штатов в Женеве.

Посол Салливан: С нетерпением жду возвращения в Москву, чтобы вместе с сильной командой @USEmbRu приступить к реализации директив, изложенных Президентом Байденом в Женеве, в т.ч. вопросов стратегической стабильности, прав человека, стабильных и предсказуемых отношений с Россией. — Посольство США в РФ (@USEmbRu) June 19, 2021

После возвращения в Россию

В четверг, 24 июня, самолет Салливана приземлился в Москве.

Ambassador Sullivan: “Arrived back in Moscow today. Ready to work with the @USEmbRu team toward progress on U.S. foreign policy priorities, and with #Russia on our goal of a stable and predictable relationship between our countries.” pic.twitter.com/RIlBpfUXn1 — Aleksandar "Ike" Djelosevic (@AlDjelosevic) June 25, 2021

В этот же день на сайте посольства США в РФ было опубликовано заявление главы американской дипломатической миссии в России:

«Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надежной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России. Я рассчитываю на сотрудничество с нашими коллегами в правительстве РФ для достижения нашей цели, — установления стабильных и предсказуемых отношений между Соединенными Штатами и Россией. Как сказал президент Байден в Женеве, на Соединенных Штатах и России лежит обязанность ответственно выстраивать отношения между нашими двумя странами. Мы должны сотрудничать там, где это отвечает нашим взаимным интересам, а где у нас есть разногласия — и у нас есть существенные разногласия — важно вести открытый и откровенный диалог. Встречи в Женеве носили позитивный характер.

Федеральное агентство новостей /

Теперь, когда я вернулся в Москву, а посол Антонов вернулся в Вашингтон, я буду неустанно работать над тем, чтобы предпринять практические шаги, необходимые для достижения задач, определенных на саммите. В числе прочего я рассчитываю на сотрудничество с коллегами в правительстве РФ для развития двустороннего диалога по стратегической стабильности — диалога, который служит во благо наших стран и всего мира. Как посол США в России, я буду продолжать выступать за демократию, за права человека, за свободные и открытые средства массовой информации в Соединенных Штатах, в России и во всем мире. И я буду продолжать выступать за справедливое обращение с гражданами США в России, в том числе с Тревором Ридом, судебное разбирательство по делу которого скоро продолжится, и Полом Уиланом, который провел уже более 900 дней в заключении в России».

Не успел Салливан вернуться в Москву, как в американском посольстве тут же закипела «продуктивная работа для продвижения внешнеполитических интересов США»: 25 июня глава американской дипмиссии поднял над зданием флаг ЛГБТ-сообщества, пропаганда которого на законодательном уровне запрещена в России, ознаменовав тем самым начало «Месяца гордости».

Сегодня, отмечая #PrideFlagDay, посольство США в России чествует права ЛГБТИ+. Права #LGBTI+ это права человека. Права человека универсальны. Каждый человек заслуживает того, чтобы жить жизнью, свободной от ненависти, предубеждений и преследований. pic.twitter.com/iMikg2soou — Посольство США в РФ (@USEmbRu) June 25, 2021

Кроме этой небольшой пакости, демонстративно преподнесенной Салливаном российскому руководству, ни о каких ближайших конструктивных встречах и мероприятиях по действительно серьезным межгосударственным вопросам речи пока не идет.