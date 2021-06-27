«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Саша Круглова

Гостьей нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стала певица Саша Круглова, участница шоу «Голос» и хедлайнер проходящего в эти дни в формате телесъемки фестиваля «Жара».

Саша Круглова стала хедлайнером проходящего в эти дни в «Крокус Сити Холле» фестивале «Жара», несмотря на то, что с 24 июня он перешел в формат телесъемки из-за невозможности нахождения зрителей в концертном зале по ковидным ограничениям.

В последнее время в социальных сетях мы довольно часто общаемся с Сашей Кругловой, но отнюдь не на темы шоу-бизнеса. Ее интересуют вопросы внешней политики и надо сказать, что она в них неплохо разбирается. Их мы в том числе затронули в нашем интервью.

Круглова начинала свой творческий путь на шоу «Фактор-А», где ее оценивала сама Алла Пугачева. Удалось Саше поработать и с группой A-Studio. Во Францию Саша Круглова приехала в день страшного теракта в Батаклане. Впоследствии она работала с легендарной Милен Фармер и даже в какой-то момент Саша имела возможность принять участие во французском шоу «Голос», но она грезила славой и признанием в родной стране. Как только появился первый успех песен молодой певицы на Родине, Круглова сразу же вернулась.

Ее выступление на шоу «Голос» было триумфальным, ведь к ней повернулась сама Ани Лорак, которая очень хорошо разбирается в женском вокале. Путь Саши Кругловой на этом конкурсе не был длительным, но она запомнилась зрителям. Выход клипа на песню «Надежда на любовь» был встречен довольно благосклонно и собрал на YouTube немало просмотров. А недавно Саша выпустила песню «Любовь — это ты».

Разбираться в политике Круглову научила сама жизнь. Пару лет назад она решила посетить Украину с концертами, но каково же было ее удивление, когда на украинской границе ей устроили настоящий двухчасовой допрос. Ее долго допытывали по вопросу «Чей Крым?», но она так и не дала ожидаемого пограничниками ответа. Сашу в итоге пропустили, но она больше о поездках в эту страну и слышать не хочет. А вот в Крыму с удовольствием бывает и может воочию убедиться, что крымчане свои выбором довольны. Добавил негативных впечатлений об Украине опыт общения с украинским композитором, с которой Круглова сотрудничала, но та в одночасье начала в непозволительном тоне высказываться о россиянах и России в целом. Остается надеяться, что однажды соседи одумаются, и мы снова будем жить с ними в мире.