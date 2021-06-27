Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 17:46
17:39
Происшествия
Четверо подростков пострадали в ДТП на угнанном автомобиле в Краснодаре
17:39
Спорт
Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии «Формулы-1»
17:37
Армия
В Госдуме призвали ООН и ОБСЕ обсудить провокацию ВМС Британии в Черном море
17:33
Общество
На набережной Ялты поют украинские песни о Киеве
17:32
Общество
Новый проект «Шаг к здоровью» стартует в Вологодской области
17:32
Экономика
Дефицит предложения офисов зафиксировали в российских городах-миллионниках
17:31
Общество
Антон Алиханов анонсировал коронавирусные ограничения из-за туристов в Калининграде
17:28
Общество
Проще, чем кажется: ФАН выяснил, как оформить сельскую ипотеку
17:28
Политика
МИД Украины приписал России нарушение минских договоренностей
17:27
Экономика
Титов посоветовал бизнесменам «настраиваться на лучшее»
Все новости

«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Саша Круглова

ФАН-ТВ
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Саша Круглова

Гостьей нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стала певица Саша Круглова, участница шоу «Голос» и хедлайнер проходящего в эти дни в формате телесъемки фестиваля «Жара».

Саша Круглова стала хедлайнером проходящего в эти дни в «Крокус Сити Холле» фестивале «Жара», несмотря на то, что с 24 июня он перешел в формат телесъемки из-за невозможности нахождения зрителей в концертном зале по ковидным ограничениям.

В последнее время в социальных сетях мы довольно часто общаемся с Сашей Кругловой, но отнюдь не на темы шоу-бизнеса. Ее интересуют вопросы внешней политики и надо сказать, что она в них неплохо разбирается. Их мы в том числе затронули в нашем интервью.

Круглова начинала свой творческий путь на шоу «Фактор-А», где ее оценивала сама Алла Пугачева. Удалось Саше поработать и с группой A-Studio. Во Францию Саша Круглова приехала в день страшного теракта в Батаклане. Впоследствии она работала с легендарной Милен Фармер и даже в какой-то момент Саша имела возможность принять участие во французском шоу «Голос», но она грезила славой и признанием в родной стране. Как только появился первый успех песен молодой певицы на Родине, Круглова сразу же вернулась.

Ее выступление на шоу «Голос» было триумфальным, ведь к ней повернулась сама Ани Лорак, которая очень хорошо разбирается в женском вокале. Путь Саши Кругловой на этом конкурсе не был длительным, но она запомнилась зрителям. Выход клипа на песню «Надежда на любовь» был встречен довольно благосклонно и собрал на YouTube немало просмотров. А недавно Саша выпустила песню «Любовь — это ты».

Разбираться в политике Круглову научила сама жизнь. Пару лет назад она решила посетить Украину с концертами, но каково же было ее удивление, когда на украинской границе ей устроили настоящий двухчасовой допрос. Ее долго допытывали по вопросу «Чей Крым?», но она так и не дала ожидаемого пограничниками ответа. Сашу в итоге пропустили, но она больше о поездках в эту страну и слышать не хочет. А вот в Крыму с удовольствием бывает и может воочию убедиться, что крымчане свои выбором довольны. Добавил негативных впечатлений об Украине опыт общения с украинским композитором, с которой Круглова сотрудничала, но та в одночасье начала в непозволительном тоне высказываться о россиянах и России в целом. Остается надеяться, что однажды соседи одумаются, и мы снова будем жить с ними в мире.

Вернуться назад

Все новости / ФАН-ТВ / «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Саша Круглова
украина крым голос вадим манукян круглова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru