Глава избиркома Кузбасса досрочно покинул пост

Кемерово, 27 июня. Председатель избирательной комиссии Кузбасса Петр Батырев досрочно покинул пост. Об этом сообщила администрация регионального правительства.

Губернатор распорядился досрочно прекратить полномочия главы кузбасского избиркома. В электронном бюллетене правительства региона опубликован соответствующий документ.

«Досрочно прекратить полномочия и освободить от обязанностей члена избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса с правом решающего голоса Батырева Петра Евгеньевича», — говорится в распоряжении.

Кандидатуру председателя предложили в Центральной избирательной комиссии РФ, отмечается в документе. Заместитель губернатора Кузбасса по внутренней политике Ольга Турбаба должна проконтролировать исполнение распоряжения.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова ранее доложила об атаках на сайт комиссии. По ее словам, виртуальные нападения происходят постоянно.