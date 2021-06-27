На базу Северного флота РФ прибыла самая большая команда новобранцев

Москва, 27 июня. Большая группа военнослужащих весеннего призыва 2021 года прибыла на главную базу Северного флота РФ в Североморске.

Несколько сотен военнослужащих следовали к месту службы в плацкартных вагонах с соблюдением санитарных и противоэпидемических мер. Еще до отправки все солдаты были распределены в различные объединения Северного флота, передает телеканал «Звезда».

По имеющимся данным, первая группа военных вышла в Кандалакше и направилась в арктическую мотострелковую бригаду. Отмечается, что в пути следования и по прибытии на станции назначения у всех бойцов была измерена температура тела.

Ранее сообщалось, что свыше семи тысяч молодых солдат отправились со сборных пунктов Москвы и Подмосковья к местам несения службы в составе подразделений ВС РФ. Перед отправкой в войска все новобранцы сдали экспресс-тесты на наличие COVID-19. Отметим, что вакцинация призывников продолжается в воинских частях ЦВО, передает RT.