Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 09:54
09:53
Общество
Ликвидаторов последствий подтоплений в Ялте накормили черешней
09:51
Экономика
Цены на природный газ в Европе выросли до исторических максимумов
09:49
Происшествия
Голый дебошир забросал полицейских пивными бутылками в Петербурге
09:47
Политика
Глава избиркома Кузбасса досрочно покинул пост
09:47
Армия
На базу Северного флота РФ прибыла самая большая команда новобранцев
09:44
Происшествия
Жертвами ДТП в Самарской области стали три человека
09:43
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро раскрыла причины возможного развода Бородиной и Омарова
09:32
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП со скорой в Симферополе
09:31
Происшествия
Сотрудники МЧС извлекли из ялтинских рек корни 154 деревьев
09:30
Общество
Петербуржцы выстроились в очередь за вакциной от COVID-19 в торговых центрах
Все новости

На базу Северного флота РФ прибыла самая большая команда новобранцев

Армия
На базу Северного флота РФ прибыла самая большая команда новобранцев
arhcity.ru  /  Администрация Архангельска

Москва, 27 июня. Большая группа военнослужащих весеннего призыва 2021 года прибыла на главную базу Северного флота РФ в Североморске.

Несколько сотен военнослужащих следовали к месту службы в плацкартных вагонах с соблюдением санитарных и противоэпидемических мер. Еще до отправки все солдаты были распределены в различные объединения Северного флота, передает телеканал «Звезда».

По имеющимся данным, первая группа военных вышла в Кандалакше и направилась в арктическую мотострелковую бригаду. Отмечается, что в пути следования и по прибытии на станции назначения у всех бойцов была измерена температура тела.

Ранее сообщалось, что свыше семи тысяч молодых солдат отправились со сборных пунктов Москвы и Подмосковья к местам несения службы в составе подразделений ВС РФ. Перед отправкой в войска все новобранцы сдали экспресс-тесты на наличие COVID-19. Отметим, что вакцинация призывников продолжается в воинских частях ЦВО, передает RT.

Вернуться назад

Все новости / Армия / На базу Северного флота РФ прибыла самая большая команда новобранцев
северный флот североморск новобранцы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru