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Жертвами ДТП в Самарской области стали три человека

Происшествия
Жертвами ДТП в Самарской области стали три человека
pxhere.com

Самара, 27 июня. Три человека погибли в автокатастрофе на 2-м км трассы Герасимовка — Дальний в Алексеевском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Hyundai Solaris столкнулся с Nissan Qashqai, от удара передние части автомобилей получили сильные повреждения. Среди погибших есть двое несовершеннолетних. Еще семь человек получили травмы различной степени тяжести, их увезли в Нефтегорскую ЦРБ.

Все обстоятельства и причины ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов. По данному факту проводится проверка.

Незадолго до этого три человека заживо сгорели в машине под Самарой после ДТП. Toyota Camry врезалась в фуру Volvo. Водитель и пассажиры легковушки погибли на месте, сообщал сайт 360tv.ru.

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