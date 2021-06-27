Жертвами ДТП в Самарской области стали три человека

Самара, 27 июня. Три человека погибли в автокатастрофе на 2-м км трассы Герасимовка — Дальний в Алексеевском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Hyundai Solaris столкнулся с Nissan Qashqai, от удара передние части автомобилей получили сильные повреждения. Среди погибших есть двое несовершеннолетних. Еще семь человек получили травмы различной степени тяжести, их увезли в Нефтегорскую ЦРБ.

Все обстоятельства и причины ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов. По данному факту проводится проверка.

Незадолго до этого три человека заживо сгорели в машине под Самарой после ДТП. Toyota Camry врезалась в фуру Volvo. Водитель и пассажиры легковушки погибли на месте, сообщал сайт 360tv.ru.