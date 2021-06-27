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Блогер Лена Миро раскрыла причины возможного развода Бородиной и Омарова

  /   Обновлено: 27 июня 2021 09:43
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро раскрыла причины возможного развода Бородиной и Омарова
vk.com  /  Лена Миро

Москва, 27 июня. Известный блогер и публицист Лена Миро раскрыла правду о возможном разводе телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова и назвала причины семейного разлада.

Слухи о разводе звезд «Дома-2» появляются уже несколько месяцев. Накануне издание Super опубликовало комментарий телеведущей, в котором она якобы подтвердила, что подала документы в суд.

Блогер Лена Миро не верит в подобную информацию, и, услышав об этом, искренне рассмеялась. Она уверена, что развод пары неизбежен, вот только разводиться решила не известная ведущая. По ее мнению Бородина — ведомая, а не инициатор.

«Когда под Новый год закрыли «Дом-2», Ксения лишилась большей части доходов, а в среднесрочной перспективе лишится и всех, потому что без ротации на ТНТ ее инстаграм покинут последние боты. Великий пейсатель на диване быстро смекнул, что халява закончилась, сидеть на шее ему не дадут, заставят работать, а он не по этой части», — считает светский обозреватель.

В ситуации сниженных доходов Бородина, по мнению Миро, пыталась заставить мужа начать бизнес, о котором он везде говорит. Блогер уверена, что Бородина никак не могла сама подать на развод, поскольку объективно оценивает свои дальнейшие шансы.

«Если документы уже поданы на развод, то это решение Омара, но никак не Ксении, как я почему-то уверена», — заверила блогер в ЖЖ.

Миро призвала не верить всем публикациям, которые появляются в Сети. Автор предполагает, что супруги вряд ли смогут дотянуть даже до осени. Бородина и Омаров вместе с 2015 года, за годы в браке у них родилась совместная дочь Теона, сообщает «Вечерняя Москва».

Звездный адвокат Михаил Терехин посоветовал телеведущей разводиться с мужем и предложил свои услуги. Однако новость о расставании пары его расстроила, как и многих других представителей шоу-бизнеса.

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