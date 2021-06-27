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Четыре человека пострадали в ДТП со скорой в Симферополе

Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП со скорой в Симферополе
gibdd.ru  /  Официальный сайт Госавтоинспекции

Симферополь, 27 июня. Автомобиль скорой помощи, перевозивший пациента, попал в ДТП. В результате случившегося пострадали четыре человека.

По предварительной информации, авария произошла на перекрестке. Карета скорой помощи проехала на запрещающий сигнал светофора с включенным спецсигналом и столкнулась с легковым автомобилем Kia.

В результате столкновения четыре человека госпитализированы: водитель, фельдшер, пациент и его родственник. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее в Севастополе произошло странное ДТП с «перевертышем». По предварительным данным, погибших нет.

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