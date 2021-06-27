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Сотрудники МЧС извлекли из ялтинских рек корни 154 деревьев

Происшествия
Сотрудники МЧС извлекли из ялтинских рек корни 154 деревьев
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Ялта, 27 июня. Спасатели продолжают расчищать реки после паводка, из них извлекли корни 154 деревьев, сообщили Федеральному агентству новостей в ГУ МЧС России по Республике Крым.

Кроме того, более 300 деревьев пришлось спилить для расчистки русел. На территории региона вновь объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают, что в течение дня погода может ухудшиться. Ожидаются сильные ливни, грозы и град. Порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду.

Непогода бушует и в Кемеровской области. Несколько дней назад во время урагана дерево рухнуло на автомобиль и насмерть придавило 26-летнего водителя, сообщала газета A42.RU.

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