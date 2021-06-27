Мобильные группы ВВО продолжают помогать жителям Амурской области после наводнения

Благовещенск, 27 июня. Подразделения Восточного военного округа оказывают помощь жителям Амурской области после паводков в регионе.

Подвижные отряды в Благовещенске и ближайших населенных пунктах Амурской области продолжают помогать местным жителям, пострадавшим после наводнений. Группировка ВВО была усилена до 1520 военнослужащих, задействовано 150 единиц автомобильной и специальной техники.

Личный состав выполняет задачи во взаимодействии с межведомственным оперштабом по ликвидации ЧС. Руководство Амурской области некоторое время назад обратилось в Минобороны России с просьбой о помощи. Видео предоставлено телеканалом «Звезда».

Курсанты Дальневосточного военного училища занимаются укреплением береговой линии реки Амур. Также МО РФ посылало помощь и в Крым после подтоплений. Власти полуострова оценили ущерб от стихии в 201 миллион рублей, пишет RT.