Российский кораблестроитель предложил альтернативу атомным авианосцам

Москва, 27 июня. ВМФ России в настоящий момент нуждается не в атомных авианосцах, а в специальных «плавучих причалах», уверен кораблестроитель Валентин Беланенко.

Проблема создания кораблей авианесущего класса может быть разрешена альтернативным способом, уверен экс-начальник отдела планирования перспективных проектов надводных кораблей Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валентин Беланенко. Вместо атомных авианосцев можно строить «причалы» с полетной палубой в 500 метров.

Российская промышленность способна произвести не менее трех подобных платформ за сжатые сроки, выразил он уверенность в беседе с ТАСС. Они могут быть оборудованы газотурбинной силовой установкой вместо реакторов, и будут иметь водоизмещение до 60 тысяч тонн. Атомные авианосцы и авианесущие крейсеры в настоящий момент менее актуальны, уверен Беланенко.

В США ранее предложили потопить собственный авианосец в рамках испытаний нового оружия. Также корабли ВМФ России проведут ракетные стрельбы неподалеку от британского авианосца Queen Elizabeth в Средиземноморье, передает RT.