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Антропологи нашли в Китае череп, который может принадлежать новому виду Homo

Наука
Антропологи нашли в Китае череп, который может принадлежать новому виду Homo
pixabay.com

Пекин, 27 июня. Череп древнего человека, найденный учеными в 1930-х годах рядом с китайским городом Харбин, является самым большим из когда-либо обнаруженных.

Окаменелость, известная как харбинский череп, сейчас хранится в Музее наук о Земле Хэбэйского университета в Китае. Специалисты уверены, что они открыли новый вид древнего человека, который ближе к Homo sapiens, чем к неандертальцам.

Отмечается, что череп мог вместить мозг, который сопоставим по размеру с мозгом современного человека. Однако такие черты, как практически квадратные глазницы, толстые надбровные дуги и широкий рот отличаются окаменелость как от Homo sapiens, так и от неандертальцев.

Еще одни останки неизвестного ранее вида человека нашли ученые из Израиля. Специалисты обнаружили стоянку древней цивилизации, существовавшей более 400 тыс. лет назад.

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