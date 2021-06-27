Два взрыва прогремели на военной базе в Индии

Нью-Дели, 27 июня. Пресс-служба ВВС Индии сообщила о двух взрывах на территории военной базы в Джамму. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Первый взрыв произошел в здании и повредил его крышу, второй — на открытой местности. Хранящаяся на базе техника не получила повреждений. Военнослужащие проводят расследование совместно с гражданскими органами, добавили в пресс-службе.

После упразднения штатов Джамму и Кашмир и создания двух союзных территорий в 2019 году обстановка на севере Индии резко обострилась. Пакистан, претендующий на индийскую часть Кашмира, не согласен с этим решением.