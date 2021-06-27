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Жительница ДНР пострадала в результате обстрела со стороны ВСУ

  /   Обновлено: 27 июня 2021 09:20
Новороссия
Жительница ДНР пострадала в результате обстрела со стороны ВСУ
Федеральное агентство новостей

Донецк, 27 июня. Вооруженные силы Украины открыли массированный огонь по территории Донецкой Народной Республики, в результате чего была ранена гражданская.

Около четырех часов утра силовики накрыли мощным минометным обстрелом прифронтовой город Горловка. Одна из мин взорвалась во дворе жилого дома в Никитовском районе. Осколками была ранена женщина 1969 года рождения.

Как сообщает в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко, пострадавшая была госпитализирована. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Ранее под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины попал поселок Трудовские, расположенный на западной окраине Донецка. Как сообщает RT, Россия призвала ООН осудить нападение украинских диверсантов, которые 11 июня убили пятерых бойцов Народной милиции ЛНР.

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