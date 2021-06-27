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СК начал проверку детского лагеря в Туве после вспышки COVID-19

  /   Обновлено: 27 июня 2021 09:10
Происшествия
СК начал проверку детского лагеря в Туве после вспышки COVID-19
Global Look Press  /  via www.imago-images.de

Кызыл, 27 июня. Следственный комитет РФ начал проверку детского лагеря в Туве после того, как там произошла вспышка COVID-19.

Правоохранители заподозрили администрацию детского оздоровительного учреждения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Об этом сообщает источник в региональном СК.

В случае, если опасения следователей подтвердятся, нарушителям грозит наказание в рамках статьи 238 УК РФ. Среди прочего сотрудники ведомства проверяют соблюдение работниками лагеря антиковидных мер, а также наличие действительной справки об отсутствии заболевания.

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