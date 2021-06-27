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Число жертв коронавируса в Пензенской области перевалило за тысячу

Общество
Число жертв коронавируса в Пензенской области перевалило за тысячу
lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленинградской области

Пенза, 27 июня. За все время пандемии на территории Пензенской области от коронавируса скончались 1002 человека. Соответствующими данными поделился региональный оперштаб.

Отмечается особый рост количества жертв заболевания за последнюю неделю. Так, очередной антирекорд был установлен 25 июня. В этот день от COVID-19 умерло 16 жителей региона. Одновременно с этим замечено снижение числа выздоравливающих горожан.

В общей сложности с начала пандемии на территории области выявлено 49 417 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 45 439 из них прошли курс лечения и были выписаны из больниц. Курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции полностью прошли более 130 тыс. пензенцев.

Ранее ФАН сообщал, что на территории Пензенской области ужесточили режим повышенной готовности. В частности, вновь введен запрет на работу общепита в ночное время суток. 

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