Наличие самца влияет на сохранение генетического здоровья популяции

Вашингтон, 27 июня. Исследователи долгое время пытались понять, почему большинство многоклеточных организмов используют половое размножение. Открытие американских ученых позволило понять это.

Прежде всего особи мужского пола необходимы для сохранения генетического здоровья популяции. Результаты исследования были опубликованы в журнале Evolution Letters.

«Производство самцов, которые могут вступить в интенсивную конкуренцию за возможность спаривания, позволяет быстрее избавиться от вредных мутаций в популяции, что, таким образом, обеспечивает более здоровый набор генов и более высокую репродуктивную способность по сравнению с бесполым размножением», — объяснили специалисты.

Ранее самцы крыс забеременели и дали потомство во время эксперимента ученых из Шанхая. Грызуны успешно пережили период вынашивания и стали родителями.