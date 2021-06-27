Ракета «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС 17» выведена на стартовый комплекс

Байконур, 27 июня. Ракету «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС 17» вывезли на стартовый комплекс Байконур. Об этом сообщил Роскосмос.

Специалисты начали проводить работы по стандартному графику первого стартового дня. Запуск ракеты запланирован в ночь с 29 на 30 июня. Главной задачей является выведение на орбиту ракетой «Союз-2.1а» грузового корабля «Прогресс МС-17», говорится в сообщение Роскосмоса.

Ранее США зафиксировали неудачный запуск ракеты-носителя Ирана на орбиту Земли. Эксперты из Института международных исследований Миддлбери в Монтерее предполагают, что Тегеран, судя по всему, готовится к еще одной попытке запустить ракету в ближайшем будущем.