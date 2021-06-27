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Ракета «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС 17» выведена на стартовый комплекс

  /   Обновлено: 27 июня 2021 09:18
Технологии
Ракета «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС 17» выведена на стартовый комплекс
mil.ru  /  Министерство обороны Российской Федерации

Байконур, 27 июня. Ракету «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС 17» вывезли на стартовый комплекс Байконур. Об этом сообщил Роскосмос.

Специалисты начали проводить работы по стандартному графику первого стартового дня. Запуск ракеты запланирован в ночь с 29 на 30 июня. Главной задачей является выведение на орбиту ракетой «Союз-2.1а» грузового корабля «Прогресс МС-17», говорится в сообщение Роскосмоса.

Ранее США зафиксировали неудачный запуск ракеты-носителя Ирана на орбиту Земли. Эксперты из Института международных исследований Миддлбери в Монтерее предполагают, что Тегеран, судя по всему, готовится к еще одной попытке запустить ракету в ближайшем будущем.

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