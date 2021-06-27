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Ликвидированная Киевом противоградовая служба могла оповестить о ливнях в Крыму

  /   Обновлено: 27 июня 2021 09:27
Общество
Ликвидированная Киевом противоградовая служба могла оповестить о ливнях в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Симферополь, 27 июня. Противоградовая служба в Крыму, которая была упразднена властями Киева в период нахождения полуострова в составе Украины, могла предупредить о сильных дождях в Ялте и Керчи.

Климатолог академии Крымского федерального университета Владимир Рябов в интервью ТАСС отметил, что на сегодняшний день существуют методы прогнозирования природных явлений. Подобной системой пользуется Гидрометцентр РФ. Противоградовая служба работала и в Крыму, однако украинские власти недооценили ее важность и ликвидировали, заявил специалист.

Недавно на полуострове прошли сильные ливни, которые затопили Ялту и Керчь. Среди негативных последствий эксперты нашли и положительные моменты. Выпавшего количества осадков хватит, чтобы обеспечить Крым водой на ближайшие полгода.

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украина крым противоградовая служба
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