Симферополь, 27 июня. Противоградовая служба в Крыму, которая была упразднена властями Киева в период нахождения полуострова в составе Украины, могла предупредить о сильных дождях в Ялте и Керчи.

Климатолог академии Крымского федерального университета Владимир Рябов в интервью ТАСС отметил, что на сегодняшний день существуют методы прогнозирования природных явлений. Подобной системой пользуется Гидрометцентр РФ. Противоградовая служба работала и в Крыму, однако украинские власти недооценили ее важность и ликвидировали, заявил специалист.

Недавно на полуострове прошли сильные ливни, которые затопили Ялту и Керчь. Среди негативных последствий эксперты нашли и положительные моменты. Выпавшего количества осадков хватит, чтобы обеспечить Крым водой на ближайшие полгода.