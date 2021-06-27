Жители России стали меньше тратиться на приобретение товаров для дома

Москва, 27 июня. Покупка товаров для дома теряет актуальность из-за возвращения россиян с «удаленки». Средний чек на подобные вещи снизился на 36% относительно марта-мая 2020 года.

Спрос на товары для дома зафиксировали в период самоизоляции весной прошлого года. Тогда россияне совершали крупные покупки, нежели с аналогичным периодом в 2021 году. На сегодняшний день граждане делают выбор в пользу недорогих и практичных предметов, говорится в исследовании банка «Русский стандарт», которое появилось в распоряжении РИА Новости.

Специалисты «Русского стандарта» провели еще одно исследование и выяснили, что подростки стали меньше приобретать гаджеты. Средний чек на покупку электроники снизился почти на 50% в период с января по май 2021 года.