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Жители России стали меньше тратиться на приобретение товаров для дома

  /   Обновлено: 27 июня 2021 08:26
Общество
Жители России стали меньше тратиться на приобретение товаров для дома
pixabay.com

Москва, 27 июня. Покупка товаров для дома теряет актуальность из-за возвращения россиян с «удаленки». Средний чек на подобные вещи снизился на 36% относительно марта-мая 2020 года.

Спрос на товары для дома зафиксировали в период самоизоляции весной прошлого года. Тогда россияне совершали крупные покупки, нежели с аналогичным периодом в 2021 году. На сегодняшний день граждане делают выбор в пользу недорогих и практичных предметов, говорится в исследовании банка «Русский стандарт», которое появилось в распоряжении РИА Новости.

Специалисты «Русского стандарта» провели еще одно исследование и выяснили, что подростки стали меньше приобретать гаджеты. Средний чек на покупку электроники снизился почти на 50% в период с января по май 2021 года.

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исследование покупки товары для дома
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