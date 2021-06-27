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Участки центральных улиц Омска перекроют на неделю из-за ралли

Общество
Участки центральных улиц Омска перекроют на неделю из-за ралли
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Омск, 27 июня. Российский этап международного ралли «Шелковый путь — 2021» пройдет в Омске. В связи с этим событие улицы в центре города перекроют для движения транспорта.

Ралли «Шелковый путь — 2021» начнется в Омске 1 июля на Соборной площади. В период с 27 июня по 3 июля движение для всех видов транспорта по некоторым участкам дорог будет недоступно. Под перекрытие попали улица Ленина от площади Победы до улицы Интернациональной, улица Тарская от улицы Ленина до Красина, Банковский переулок, улица Ивана Алексеева.

Вдоль перекрытых дорог запрещена парковка для транспорта до 06:00 3 июля. Оставить автомобиль нельзя на улице Камышовой 30 июня с 08:00 до 18:00 и 2 июля с 08:00 до 15:00, пояснили в Госавтоинспекции региона.

Масштабное событие в мире гонок, «Формула-1», пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году. Трассой для ее проведения выбрали «Игору Драйв». Об этом сообщил президент организации Стефано Доменикали на празднике «Алые Паруса».

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ралли шелковый путь перекрытие
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