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Иномарка сбила дорожных рабочих в Энгельсе, один погиб

Происшествия
Иномарка сбила дорожных рабочих в Энгельсе, один погиб
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Энгельс, 27 июня. Иномарка сбила двух дорожных рабочих на Промышленной улице в ночь на воскресенье. В результате ДТП погиб 27-летний мужчина, его 36-летний коллега находится в тяжелом состоянии.

Водитель иномарки оказался заблокирован в автомобиле, его извлекли спасатели. Он также отправлен в больницу с серьезными травмами.  

«К сожалению, в последнее время участилось количество дорожно-транспортных происшествий. Советую всем быть осторожнее: как водителям, так и пешеходам. Про данную аварию пока сложно сказать что-то конкретное», — рассказал корреспонденту ФАН спасатель Анатолий М. 

Ранее молодой саратовец «подарил» лжебанкиру почти 250 тыс. рублей. Его уговорили перевести деньги на «безопасный счет».

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дтп саратовская область энгельс
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