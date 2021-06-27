Иномарка сбила дорожных рабочих в Энгельсе, один погиб

Энгельс, 27 июня. Иномарка сбила двух дорожных рабочих на Промышленной улице в ночь на воскресенье. В результате ДТП погиб 27-летний мужчина, его 36-летний коллега находится в тяжелом состоянии.



Водитель иномарки оказался заблокирован в автомобиле, его извлекли спасатели. Он также отправлен в больницу с серьезными травмами.

«К сожалению, в последнее время участилось количество дорожно-транспортных происшествий. Советую всем быть осторожнее: как водителям, так и пешеходам. Про данную аварию пока сложно сказать что-то конкретное», — рассказал корреспонденту ФАН спасатель Анатолий М.

Ранее молодой саратовец «подарил» лжебанкиру почти 250 тыс. рублей. Его уговорили перевести деньги на «безопасный счет».