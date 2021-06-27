Финансист Переславский рассказал о главных возможностях преумножения сбережений

Москва, 27 июня. Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский сообщил россиянам, за счет чего можно опередить инфляцию.

Лучшей защитой от возможной инфляции является хранение денег в разных валютах, сообщил специалист. Человек может отложить примерно 50% в рубли, а остальные деньги поровну перевести в доллары и евро. Еще один рабочий метод – «1000-10-10», основной сутью которого является откладывание 1000 рублей и приобретение к ним по 10 долларов и 10 евро. Перевод российских рублей в другие валюты, помимо вышеперечисленных, полностью зависит от сроков планирования подушки безопасности.

Ранее проведенные опросы выявили изменения в потребительском поведении россиян. Это повышение интереса к экологичности товаров.