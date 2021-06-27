Юрист Петропольский рассказал правду о выплате в 55 тыс. рублей

Москва, 27 июня. Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал, в каких случаях российские семьи смогут рассчитывать пособия в размере 100% среднего оклада.

Президент России Владимир Путин предложил весной этого года не учитывать рабочий стаж при расчете стоимость больничного ухода за ребенком не старше семи лет. Соответствующий Федеральный закон уже подписан главой государства, сообщает интернет-издание «Прайм».

«Согласно указанным разъяснениям, родители, взявшие больничные для ухода за ребенком до семи лет, смогут рассчитывать на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от своего среднего заработка. При этом, продолжительность стажа не будет учитываться, как это было ранее», — заявил Петропольский

Ранее стало известно, что изменения в пособиях и выплатах вступят в силу с 1 июля в России. В Минтруде отметили, что для выплаты будет проводиться оценка нуждаемости. Если семья имеет премиальную недвижимость и пользуется роскошными иномарками, ей откажут в помощи.