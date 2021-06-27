Мясников рассказал о частом симптоме дефицита витамина D

Москва, 27 июня. Большая часть пациентов с дефицитом витамина D жалуется на необъяснимые мышечно-скелетные боли. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Специалист отметил, что врачи в случае неприятных ощущений в костях и мышцах при отсутствии грыжи, фибромиалгии и полимиалгии, отправляют пациента проходить проверку на уровень витамина D. Об этом стало известно в эфире телеканала «Россия-1».

«По медицинскому закону, любой человек, у которого все болит, и при этом у него нет яркой грыжи, фибромиалгии, полимиалгии, этот человек должен обязательно пройти проверку на уровень витамина D», — объяснил врач.

Ранее доктор Мясников объяснил связь между клетчаткой и долголетием. По словам медика, в механизмах питания данный макроэлемент играет колоссальнейшую роль.