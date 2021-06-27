Сирил Ган оказался сильнее российского бойца Волкова на турнире UFC

Лас-Вегас, 27 июня. Россиянин Александр Волков уступил французскому бойцу Сирилу Гану в главной дуэли турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в Лас-Вегасе.

Поединок продлился все пять раундов. По итогам боя, единогласным решением судей победу одержал Ган.

Волков выступает в тяжелой весовой категории. За профессиональную карьеру он провел 42 боя, из которых выиграл 33 и проиграл девять. Французский боец одержал победу во всех девяти поединках, в которых участвовал.

Недавно россиянин Алексей Олейник проиграл бой молдавско-украинскому бойцу Сергею Спиваку на соревновании UFC Fight Night. Бой продлился все три раунда.