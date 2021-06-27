Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 09:51
09:49
Происшествия
Голый дебошир забросал полицейских пивными бутылками в Петербурге
09:47
Политика
Глава избиркома Кузбасса досрочно покинул пост
09:47
Армия
На базу Северного флота РФ прибыла самая большая команда новобранцев
09:44
Происшествия
Жертвами ДТП в Самарской области стали три человека
09:43
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро раскрыла причины возможного развода Бородиной и Омарова
09:32
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП со скорой в Симферополе
09:31
Происшествия
Сотрудники МЧС извлекли из ялтинских рек корни 154 деревьев
09:30
Общество
Петербуржцы выстроились в очередь за вакциной от COVID-19 в торговых центрах
09:29
Армия
Мобильные группы ВВО продолжают помогать жителям Амурской области после наводнения
09:25
Общество
Жаркая погода и гроза ожидают москвичей в воскресенье
Все новости

Сирил Ган оказался сильнее российского бойца Волкова на турнире UFC

Спорт
Сирил Ган оказался сильнее российского бойца Волкова на турнире UFC
instagram.com  /  @volkov_alex

Лас-Вегас, 27 июня. Россиянин Александр Волков уступил французскому бойцу Сирилу Гану в главной дуэли турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в Лас-Вегасе.

Поединок продлился все пять раундов. По итогам боя, единогласным решением судей победу одержал Ган.

Волков выступает в тяжелой весовой категории. За профессиональную карьеру он провел 42 боя, из которых выиграл 33 и проиграл девять. Французский боец одержал победу во всех девяти поединках, в которых участвовал.

Недавно россиянин Алексей Олейник проиграл бой молдавско-украинскому бойцу Сергею Спиваку на соревновании UFC Fight Night. Бой продлился все три раунда.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Сирил Ган оказался сильнее российского бойца Волкова на турнире UFC
александр волков ufc сирил ган
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru