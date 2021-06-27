Хронический стресс может стать главной причиной развития болезни Альцгеймера

Канберра, 27 июня. Основной причиной возникновения болезни Альцгеймера может стать стресс, испытываемый на постоянной основе. Об этом сообщают ученые из Австралии.

Специалисты считают, что частая тревожность оказывает негативный эффект на нейроэндокринную систему, от которой зависит настроение, работа пищеварения и иммунитета. Длительный дискомфорт начинает нарушать естественные процессы организма.

Такая функция должна контролировать выработку гормона стресса. При нарушениях происходит повышение уровня кортизола, провоцирующего развитие деменции, пишет журнал Biological Reviews.

Ранее чешские нейрофизиологи доказали положительное влияние творчества Вольфганга Амадея Моцарта на мозг. Музыка великого композитора способна снижать эпилептическую активность в отделе центральной нервной системы.