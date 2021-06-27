Жертвами падения воздушного шара в США стали пять человек

Альбукерке, 27 июня. Воздушный шар зацепил линию электропередач и потерпел крушение в городе Альбукерке. В результате падения погибли пять человек, один госпитализирован в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 26 июня в 16:00 по московскому времени. Около 13 тыс. местных жителей остались без электричества после этого случая.

Правоохранительные органы Альбукерке совместно с пожарными бригадами работают на месте происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Недавно в Ленинградской области упал вертолет Росгвардии Ми-8. В результате трагедии погибли все члены экипажа, находившиеся на борту воздушного судна.