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Жертвами падения воздушного шара в США стали пять человек

Происшествия
Жертвами падения воздушного шара в США стали пять человек
pixabay.com  /  Myriams-Fotos

Альбукерке, 27 июня. Воздушный шар зацепил линию электропередач и потерпел крушение в городе Альбукерке. В результате падения погибли пять человек, один госпитализирован в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 26 июня в 16:00 по московскому времени. Около 13 тыс. местных жителей остались без электричества после этого случая.

Правоохранительные органы Альбукерке совместно с пожарными бригадами работают на месте происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Недавно в Ленинградской области упал вертолет Росгвардии Ми-8. В результате трагедии погибли все члены экипажа, находившиеся на борту воздушного судна.

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сша крушение воздушный шар альбукерке
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