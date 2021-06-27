Подростки стали покупать меньше гаджетов в течение последних шести месяцев

Москва, 27 июня. Средний чек расходов школьников на гаджеты снизился почти на 50% в промежуток с января по май текущего года, сообщается в исследовании банка «Русский Стандарт».

Молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет стали гораздо меньше тратить денег на приобретение техники. Подростки стали совершать больше покупок, используя дебетовые карты. Средний чек с января по май по юниорским «пластикам» вырос на 14% по сравнению с показателями предыдущего года и составил чуть больше 400 рублей. Большим спросом среди подростков пользуются супермаркеты, такси и кафе. Школьники стали гораздо больше уделять внимания моде и стилю, в связи с чем наблюдается большой прирост трат в магазинах одежды, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что школьников с дневниками без троек стригут со скидкой 50% в парикмахерской Самары. В качестве доказательства нужно предъявить мастеру дневник с годовыми оценками.