Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 09:51
09:49
Происшествия
Голый дебошир забросал полицейских пивными бутылками в Петербурге
09:47
Политика
Глава избиркома Кузбасса досрочно покинул пост
09:47
Армия
На базу Северного флота РФ прибыла самая большая команда новобранцев
09:44
Происшествия
Жертвами ДТП в Самарской области стали три человека
09:43
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро раскрыла причины возможного развода Бородиной и Омарова
09:32
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП со скорой в Симферополе
09:31
Происшествия
Сотрудники МЧС извлекли из ялтинских рек корни 154 деревьев
09:30
Общество
Петербуржцы выстроились в очередь за вакциной от COVID-19 в торговых центрах
09:29
Армия
Мобильные группы ВВО продолжают помогать жителям Амурской области после наводнения
09:25
Общество
Жаркая погода и гроза ожидают москвичей в воскресенье
Все новости

Московские кинематографы снимут документальный фильм о Дагестане

  /   Обновлено: 27 июня 2021 07:50
Общество
Московские кинематографы снимут документальный фильм о Дагестане
wikipedia.org  /  Бардаков Дмитрий Юрьевич / CC BY-SA 4.0

Москва, 27 июня. Российская кинематографическая компания «Студия Авторского кино» готовится к съемкам специального документального фильма, посвященному жизни в Дагестане.

Основатель идеи – Родион Исмаилов. Молодой человек имеет большой опыт за своими плечами и снял уже три картины: «Кочевье», «Плацкарт» и «Моя родня». Одна из главных целей, которую преследует Исмаилов — показать близость дагестанского народа к России. Другие республики должны брать пример с Дагестана, потому что там живут добрые и искренние люди, считает режиссер. Хронометраж составит около двух часов. Съемки киноленты стартуют в июле и завершатся в 2022 году.

Ранее стало известно, что Кристоф Вальц сыграет в экранизации романа Тома Холта «Переносная дверь». Анонс картины показали в рамках Каннского кинофестиваля.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Московские кинематографы снимут документальный фильм о Дагестане
дагестан новости кинематографии родион исмаилов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru