Московские кинематографы снимут документальный фильм о Дагестане

Москва, 27 июня. Российская кинематографическая компания «Студия Авторского кино» готовится к съемкам специального документального фильма, посвященному жизни в Дагестане.

Основатель идеи – Родион Исмаилов. Молодой человек имеет большой опыт за своими плечами и снял уже три картины: «Кочевье», «Плацкарт» и «Моя родня». Одна из главных целей, которую преследует Исмаилов — показать близость дагестанского народа к России. Другие республики должны брать пример с Дагестана, потому что там живут добрые и искренние люди, считает режиссер. Хронометраж составит около двух часов. Съемки киноленты стартуют в июле и завершатся в 2022 году.

Ранее стало известно, что Кристоф Вальц сыграет в экранизации романа Тома Холта «Переносная дверь». Анонс картины показали в рамках Каннского кинофестиваля.