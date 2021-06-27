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Глава Чечни баллотируется на новый срок. События дня

ФАН-ТВ
Глава Чечни баллотируется на новый срок. События дня
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

 

Трамп раскритиковал Байдена на встрече с избирателями

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обрушился с критикой на нынешнего главу государства Джо Байдена в ходе встречи с десятками тысяч своих сторонников в штате Огайо. По словам политика, Китай, Россия и Иран увидели слабого лидера и начали «унижать» страну на глазах у американцев. Трамп вновь упомянул о фальсификации выборов президента 2020 года и назвал ситуацию на границе «катастрофой» из-за роста числа нелегальных иммигрантов. Бывший президент США напомнил, что сделал все возможное для остановки «Северного потока — 2», в то время как его антагонист Байден разрешил реализацию проекта. Трамп призвал республиканцев активизироваться и провести совместную работу для победы на следующих выборах.

Кадыров баллотируется на новый срок

Глава Чечни баллотируется на новый срок. События дня
government.ru  / Пресс-служба Правительства Российской Федерации

Действующий руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров согласился баллотироваться на новый срок после слов президента Владимира Путина и обращения участников всемирного съезда народов региона. Ранее региональное отделение «Единой России» выдвинуло кандидатуру главы Чечни на выборы. По итогам тайного голосования партийцы единогласно поддержали Кадырова. Чеченский лидер отметил, что не собирается тратить время на предвыборные обещания и агитацию, а будет принимать конкретные меры для роста благополучия народа.

«Форд» протаранил ограждение посольства РФ в Минске

Глава Чечни баллотируется на новый срок. События дня
wikipedia.org  / Homoatrox / CC BY-SA 4.0

Автомобиль «Форд» на полном ходу протаранил металлические ворота российского посольства в Минске. Инцидент произошел накануне вечером. После столкновения на контрольно-пропускном пункте 35-летний водитель выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства. Там беглец и был задержан. По предварительной информации, нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения. Проводится проверка.

Дания и Италия вышли в четвертьфинал Евро-2020

Глава Чечни баллотируется на новый срок. События дня
Global Look Press  / Matthias Koch via www.imago-imag/www.imago-images.de

По итогам воскресной встречи сборных Нидерландов и Чехии в Будапеште определится соперник Дании в четвертьфинале Еврокубка. Накануне датчане обыграли футболистов из Уэльса в матче 1/8 финала чемпионата Европы и первыми вышли на следующий этап борьбы за престижный кубок. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу датской команды. В тот же день за путевку в 1/4 финала поборолись сборные Италии и Австрии. Подопечные Манчини одолели конкурентов со счетом 2:1.

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