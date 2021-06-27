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Водитель легкового автомобиля влетел в опору моста в Саратове

Происшествия
Водитель легкового автомобиля влетел в опору моста в Саратове
pixabay.com/PD

Саратов, 27 июня. Авария с участием легкового автомобиля произошла в Ленинском районе Саратова. Водитель на полном ходу врезался в опору моста, сообщили в службе спасения.

Инцидент произошел в районе 3-й Дачной на улице Шухардина. На место аварии прибыли спасатели и карета скорой помощи. Из отечественного автомобиля достали двух мужчин. Одному из них 34 года, а другому — 29 лет.

Управлял автомобилем старший из пострадавших мужчин, уточнили в ГИБДД по Саратову. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают правоохранители. Они выясняют причину аварии.

Серьезная авария произошла в Белоруссии. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировали у российского посольства в Минске. Водитель легкового автомобиля врезался в ворота здания дипмиссии и попытался скрыться.

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авария мост автомобиль
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