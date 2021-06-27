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Жители России готовы потрать на летний отдых в среднем 36 тысяч рублей

Общество
Жители России готовы потрать на летний отдых в среднем 36 тысяч рублей
pixabay.com

Москва, 27 июня. Россияне готовы потратить на недельный отпуск в среднем 36 тысяч рублей. Об этом стало известно из исследования онлайн-сервиса поиска работы SuperJob.

Участниками опроса стали 13 тысяч респондентов из разных городов России. Участниками эксперимента стали представители активного экономического населения страны старше 18 лет, передает РИА Новости.

«На неделю отпуска среднестатистический россиянин может позволить себе потратить 36 тысяч рублей, при этом неделю идеального отдыха оценили в 135 тысяч рублей на человека», — говорится в сообщении.

Ранее Роструд рассказал о возможных случаях компенсации за неиспользованный отпуск. Получение денежных средств возможно только в двух случаях.

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