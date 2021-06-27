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Прием иммуностимуляторов может сказаться на состоянии здоровья

Общество
Прием иммуностимуляторов может сказаться на состоянии здоровья
freepik.com

Москва, 27 июня. Самолечение иммуностимуляторами способно ухудшить состояние здоровья. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Прежде всего такие лекарственные препараты несут опасность для людей с аутоиммунными заболеваниями. Причиной этому является обострение агрессии иммунной системы на собственную ткань, передает «Вечерняя Москва».

«Иммунная система вызывает агрессию против своей собственной ткани, и подхлестывать ее такими препаратами, то есть обострять данную агрессию — совершенно неграмотно», — объяснил специалист.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова напомнила о важности осторожного обращения с БАДами. По ее словам, развивающийся рынок производства таких препаратов приводит к росту фальсифицированной продукции.

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