Прием иммуностимуляторов может сказаться на состоянии здоровья

Москва, 27 июня. Самолечение иммуностимуляторами способно ухудшить состояние здоровья. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Прежде всего такие лекарственные препараты несут опасность для людей с аутоиммунными заболеваниями. Причиной этому является обострение агрессии иммунной системы на собственную ткань, передает «Вечерняя Москва».

«Иммунная система вызывает агрессию против своей собственной ткани, и подхлестывать ее такими препаратами, то есть обострять данную агрессию — совершенно неграмотно», — объяснил специалист.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова напомнила о важности осторожного обращения с БАДами. По ее словам, развивающийся рынок производства таких препаратов приводит к росту фальсифицированной продукции.