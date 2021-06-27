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Вильфанд пообещал теплую погоду в начале июля по всей России

  /   Обновлено: 27 июня 2021 09:16
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Общество
Вильфанд пообещал теплую погоду в начале июля по всей России
Невские Новости  /  Надежда Капранова

Москва, 27 июня. Жителей России в начале июля застанет теплая и солнечная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Высокие показатели температур будут наблюдаться практически по всей территории России. Очагами максимального тепла станут Приволжский федеральный округ, Урал и Якутия, передает ТАСС.

«Практически на всей территории страны температура около и выше нормы будет 1 июля», — заявил синоптик.

Ранее семейный психолог Наталья Наумова дала советы, как с пользой для ребенка организовать летние каникулы. Детям можно предложить ежедневное чтение по 30–40 минут в день, в процессе которого формируется мышление и развивается воображение и память.

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