Вильфанд пообещал теплую погоду в начале июля по всей России

Москва, 27 июня. Жителей России в начале июля застанет теплая и солнечная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Высокие показатели температур будут наблюдаться практически по всей территории России. Очагами максимального тепла станут Приволжский федеральный округ, Урал и Якутия, передает ТАСС.

«Практически на всей территории страны температура около и выше нормы будет 1 июля», — заявил синоптик.

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