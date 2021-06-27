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Прошедшие в Крыму дожди на полгода обеспечили регион водой

  /   Обновлено: 27 июня 2021 09:18
Общество
Прошедшие в Крыму дожди на полгода обеспечили регион водой
wikipedia.org  /  Маскитный / CC BY-SA 3.0

Симферополь, 27 июня. Некоторые водоемы в Крыму после прошедших ливней наполнились на 70-100%. Этого запаса хватит минимум на полгода для обеспечения населения водой.

Она накопилась в карстовых полостях и начала наполнять давно пересохшие ручьи и родники, отметили заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники АСиА КФУ им. В. И. Вернадского Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский в эфире радио «Спутник в Крыму». Половина от общего объема пришедшей в регион воды с января пришлась на июнь.

«Мы видим стабильные ежесуточные притоки, причем разница между притоком и отбором составляет более миллиона кубометров. Водой Крым обеспечен на ближайшие полгода и дальше», — отметил Николенко.

Сильный ливень ранее снова обрушился на Ялту. Власти города сразу же начали предпринимать меры, чтобы не допустить новых подтоплений.

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